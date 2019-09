Ciao a tutti! Vorrei chiedere alcune informazioni riguardo all'Istituto Visconti (scuola privata) per recuperare tre anni scolastici, qualcuno l'ha mai frequentato? Se si come si è trovato? Quest'anno, dopo un percorso scolastico burrascoso, ho trovato un po di coraggio per tentare di rimediare e di finire ciò che quattro anni fa avevo lasciato in sospeso. Mi mancano tre anni di Servizi Socio Sanitari per conseguire il diploma e vorrei tentare più che altro per me stessa e per una mia soddisfazione personale perché so che più avanti se non lo facessi me ne pentirei. Io lavoro da due anni e parlando con la scuola mi metterebbero nel corso dei lavoratori cioè studiando da casa via e-learning (qualcuno saprebbe spiegarmi con esattezza come funziona?) e il sabato mattina farei lezione normale a scuola. Quest'anno farei due anni in uno, la terza e la quarta e a fine anno un esame di idoneità per capire se posso passare alla classe quinta e l'anno successivo ci sarebbe la preparazione per affrontare la maturità. Qualcuno ha mai fatto questa esperienza? Sono parecchio terrorizzata perché ci sono tanti soldi da spendere e ho un po' paura delle persone e di non riuscire a farcela come in passato. Qualcuno ha mai vissuto questo tipo di esperienza con una scuola privata? Sapreste darmi dei consigli? Ho pochissimo tempo per decidere cosa fare e non voglio sbagliareRingrazio tutti anticipatamente