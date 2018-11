Salve, sono nuova nel forum. Mi presento brevemente, sono Nausikaä e faccio la 3 media.

ieri, avevamo come compito, quello di scrivere un testo che riguardasse il tema dell’adolescenza e del nostro futuro.

una mia compagna ha presentato un testo perfetto, impeccabile dal punto di vista grammaticale e a livello di contenuti.

il testo mi suonava molto familiare, ma non ho detto nulla. Intanto lei si è presa numerosi elogi da parte del docente, e anche un bel voto.

tornata a casa, cerco esattamente solo tre parole del suo testo, e me lo ritrovo su internet. Pubblicato circa due anni fa su Tumblr. Era identico, lei aveva aggiunto solo qualcosa per non restare fuori traccia. In quel momento mi sentii presa in giro, e venni contattata da numerosi miei compagni che avevano notato la stessa cosa. Noi abbiamo l’indirizzo email della prof, e spiegandole l’inganno, le abbia la anche mandato il file originale e il link del VERO testo, tutto in forma anonima. Credo che abbiamo fatto la spia, e so benissimo che non è tanto bello. Potremmo pentircene in futuro? Che ne pensate di tutto questo? C’è da precisare che non è la prima volta che lei copia un testo o i compiti da internet. Se la tira per i suoi bei voti e fa la sbruffona. Pensate che io e i miei compagni dovremmo parlarne con la prof e svelare la nostra identità? Grazie a tutti in anticipo!