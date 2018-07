Sono al 5 geometra e ho 8 punti di credito (ne dovrei avere 10 visto che al 4 mi hanno rimandato ingiustamente,ma comunque....)

Comunque sono i seguenti

Topografia 4

Progettazione 7

Matematica 6

Storia 7

Estimo 7 (che può diventare un

Inglese 6

Letteratura avevo 4,ma ora credo di aver recuperato

Sicurezza del Cantiere 7

Condotta 8

Quest'anno ho solo un'insufficienza in topografia,però più che altro è almeno il 60/70% della classe che va male io imcluso (se non di più...)

Suppergiu' potrei uscire quanti punti di credito potrei avere a fine dell'anno,prima dell'esame??

Io credo sui 4-5 anche perché la mia media è bassa,però non ne sono sicuro.