guarda:ho visto professori "cattivi" rimandare ragazzi con la media del 5.57 e ho visto professori "buoni" promuovere senza debiti ragazzi con la media del 4.

quindi dipese dal tipo di professore...

in generale però, in italiano non ti dovrebbe rimandare e tutto sommato nemmeno in fisica, però rischi in matematica.

infine ti consiglio di andare a scuola fino all'ultimo giorno (così i professori vedranno la buona volontà) e fatti interrogare così ti si alza la media e verrai promosso senza alcun debito.