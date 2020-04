Buongiorno, sono un ingegnere informatico di 30 anni e ho pensato a un progetto per dare un piccolo contributo durante questa emergenza. Il progetto consiste in ripetizioni online rivolte a grandi gruppi, nelle materie matematica, fisica e informatica. Potete trovare i dettagli a questo link. Se l'idea vi interessa vi prego di iscrivervi alla newsletter e far circolare il link. In questa fase sto valutando quante persone potrebbero essere interessate. Grazie per l'attenzione!