Bè, l'unica cosa logica da fare sarebbe parlarne con i tuoi genitori , e vedere almeno se loro ti appoggeranno nel caso in cui tu le andrai contro, oppure potrebbero direttamente in qualche modo parlare loro con il preside della scuola o con la professoressa.Non credo che lei possa forzarvi a mandarle qualcosa che non volete, però con questa situazione così complicata non credo che tu possa fare più di tanto per andarle contro. Nel frattempo almeno fai in modo tale da avere l'appoggio dei tuoi genitori e i tuoi amici, così qualunque cosa succede almeno avrai loro. Personalmente io il video non glielo manderei, semplicemente aspetterei e vedrei cosa succede, eventualmente la professoressa capirà che quello che vi sta chiedendo di fare non è fattibile.Buona fortuna, ricorda chelei non può fare una cosa del genere, questa è la tua privacy.