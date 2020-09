Ciao a tutti ka mia vita è uno schifo sono un ragazzo di 14 anni e non fomu, non bevo, non esco tardi la sera, mia mamma certe volte fuma magari a Javier o i beve di nascosto, l ho detto a mio padre lui la continua a farla ragionare ma niente, una volta ha bevuto un cartone di vino e l ha messo nella borsa con l intenzione di buttarlo, io l ho trovato, pensate che ci pensi sempre ai danni che può portare, alle malattie...... Cosa posso fare aiutatemi, certe volte quando sono solo piangi, piango di notte, ci penso a scuola, vi prego, aiutatemi, non riesco più a vivere la miya vita a studiare serenamente a scuola, a dare una verifica, vi prego