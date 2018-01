Buongiornosfortunatamente ho smarrito il foglio con i dati d'accesso al registro ScuolaNextHo provveduto ad effettuare il "Recupero Passord" tramite l'apposito pulsante all'interno della homepage del registro,ma,una volta compilati tutti i campi mi appare "Recupero password completato correttamente.La nuova password è stata inviata al seguente indirizzo e-mail:".Il problema sta che non è presente alcuna email nella mia casella di posta elettronica!(Inoltre nel pop-up non è citata alcuna email dopo il : ).E' presente qualche e-mail che mi permetta di contattare lo staff di ScuolaNext in modo tale da poter richiedere un reset manuale o un invio manuale dell'email di reset alla mia casella di posta elettronica?Non mi è possibile richiederle in segreteria in quanto la segreteria è chiusa e\o non riceve in periodo estivo...P.S: Mesi fa' andai in segreteria e me lo stamparono,ma,per la fretta lo guardai solo una volta arrivato a casa... Il nickname era presente ma alla dicitura password: era presente [PASSWORD] invece della password! Non so' se mi prendono in giro o cosa..