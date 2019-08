Ciao(mi sono iscritta da poco quindi se ripeto qualche frase o questo consiglio vi chiedo scusa). Allora,volevo un consiglio, a me piacerebbe andare al liceo linguistico o scienze umane ma il problema è che in questi due tipi di licei non ci sono molti ragazzi ma tante ragazze,e i miei problemi sono 2 ,: 1 non vado molto d accordo con le ragazze della mia età e 2 io vorrei trovarmi un fidanzato al liceo e lì non ce ne sono molti,anche se nel edificio (in cui ci sono questi due licei che devo scegliere ) ce ne sarebbero altri licei appunto sempre nello stesso palazzo ma li vedrei(i ragazzi)Solo all entrata e all uscita della scuola. Che devo fare secondo voi?