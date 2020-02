Salve, sono uno studente francese della seconda superiore e vi parlerò del mio oggetto preferito. Per me il mio oggetto preferito è il telefono. Questo è l'oggetto che uso di più perché con esso possiamo fare tutto, come chiamare, parlare con gli amici, cercare un lavoro su internet o semplicemente rilassarci a casa e guardare Netflix!

Questo oggetto è indispensabile per me per poter comunicare o fare qualcos'altro. E soprattutto con questo oggetto posso anche ascoltare la musica e la amo!

Grazie per l'ascolto