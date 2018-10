Ciao a tutti! Mi chiamo Arianna e sto per laurearmi in biologia a Parma. A settembre inizierò la magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e non vedo l'ora!

Mi sono imbattuta in questo sito perchè volevo vendere degli appunti, ma non sapevo come fare ahah; è un piacere conoscervi!

Buona giornata!