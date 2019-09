Per favore qualcuno mi aiuti ? Mancano una settimana all’inizio della scuola e vorrei trasferirmi dal linguistico allo scientifico. Ho sentito che al primo anno non ci sono esami integrativi, ma solo un colloquio conoscitivo. La mia preoccupazione più grande è che manca solo una settima, sono ancora in tempo? Trasferendomi potrei far sciogliere la mia classe è mi dispiace moltissimo per i miei compagni e professori . Cosa dovrei fare? Aspettare un altro anno, cambiarmi al primo periodo dell’anno oppure mi trasferisco direttamente?