Passare dal professionale (5anni) a un tecnico in terza superiore del secondo quadrimestre , possibile?

Salve , sono in terza superiore e vorrei cambiare corso & scuola.

Ho una domanda: come sapete già domani dovrebbe cominciare il secondo quadrimestre , faccio ancora in tempo a cambiarla?

Ho sentito che è più difficile cambiare quando sei in quarta ma non ho trovato alcuna informazione utile che mi potrebba aiutare.

Comunque la mia scuola è un istituto professionale socio sanitario e vorrei passare in un tecnico , ad esempio in un istituto tecnico di ragioneria.

Comunque riguardo i voti non sono stato splendido perché non mi è piaciuto molto il corso , purtroppo mi ci è voluto 2 anni e mezzo per rendermene conto ma comunque sono riuscito a passare in terza "senza" problemi.