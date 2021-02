salve,faccio la prima superiore quest anno e frequento un istituto tecnico a basa scientifico.adoro la scuola ma so riscontando vari problemi con il coordinatore di classe e la sua materia la fisica ,nelle altre materie vado sufficientemente adoro la scuola ,fisica dura solo 2 anni e questo è il primo,ho paura di venire bocciato per questa materia insufficente ecco la mia pagella:chimica 6inglese 8diritto 8religione ottimofisica 5informatica 6disegno tecnico 7scienze naturali 7comportamento 9ho il debito in fisica e la scorsa settimana abbiamo fatto la verfica di recupero ed è andata malissimo,verro bocciato ?il professore spiega male e non ci capisco niente gia guardati vari video e cose varie ma non riesco a farmela piacere questa materia e non riesco a capirla,grazie per la lettura,spero in un vostro parere.