Nuovo Progetto a Milano-Difficoltà a scuola? Alla ricerca di un metodo di studio?

Ciao a tutti,

scriviamo per diffondere un Progetto in crescita nella città di Milano, speriamo che possa essere una bella opportunità per alcuni di voi!

Buona condivisione e buono studio!

PASS - il Progetto di Aiuto allo Studio Solidale è un'iniziativa dedicata agli studenti di scuola superiore che hanno l'opportunità di ricevere gratuitamente un supporto nello studio, venendo a loro volta coinvolti in attività di volontariato che permettono loro di riscoprirsi protagonisti e imparare facendo.

Verrai affiancato a dei tutor che ti potranno aiutare ad affrontare le materie nelle quali hai difficoltà, lavorando sul metodo e trovando il modo giusto di studiare. Avrai poi anche l’opportunità di metterti in gioco, diventando un volontario e vivendo esperienze nuove come la realizzazione di murales per la città!

Sedi: piazzale Egeo 8 (Stazione Milano Greco Pirelli) – piazza Tirana 32 (Stazione Milano San Cristoforo)

Progetto PASS - Milano