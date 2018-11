Qual è il vostro metodo di studio infallibile?

Quello che sapete vi fa prendere voti alti e che usate sempre?

Io fortunatamente non mi concentro troppo sui libri, leggo e faccio un riassunto nella mia mente, è come se avessi già assimilato, questo ovviamente nelle materie più discorsive come filosofia...e sono grata di avere anche una memoria molto fotografica...

Ciao <33333