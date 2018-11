Ciao ragazzi, volevo chiedervi un parere. Ho fatto 2 anni di liceo linguistico, poi a causa di problemi ho dovuto abbandonare. Da settembre ho iniziato a studiare presso un centro studi che mi sta seguendo scrupolosamente, ho scelto di conseguire il diploma presso l'istituto professionale dei servizi socio sanitari.

Dovrei quindi fare 3 anni in 1. Dunque ho contattato la scuola e La vice preside non era contraria ed era stata abbastanza disponibile.

Ieri ho depositato la richiesta al provveditorato che mi ha raccomandato di contattare la scuola e di avvertirli. Così ho fatto qualche ora fa, la vice preside non era disponibile, ho dovuto parlare con la segretaria che ha iniziato a mettermi paura ed ansia dicendomi se ero consapevole di tutto ciò, che è difficile potercela fare, che un ragazzo seguito da un centro studi l'hanno bocciato,e mi ha pure fatto passare per un ragazzetto affermando "Forse pensate che qui regaliamo le cose". Io ho risposto dicendo che non voglio regalato nulla, anzi, sto impegnandomi e sto facendo molti sacrifici, ed essendo l'unica scuola con quell'indirizzo nella mia città mi sembra inutile dire che non abbia molta scelta. Ho contattato subito il centro studi per discuterne, ho detto al mio referente che ero disposto oramai a saldare la cifra come da contratto ma se è inutile rinunciare perché partire già sconfitti è inutile che mi faccia il fegato a pezzi dal nervoso e dispiacere. Lui mi ha risposto che non mi lasceranno da solo e mi seguiranno, che parleranno a breve con la scuola perché vogliono capirci meglio, e se opportuno cambieranno scuola o troveranno delle soluzioni.

Come immaginerete, ora sono davvero in ansia perché sto spendendo dei soldi con il centro studi per essere seguito, e arrivare a giugno per ritrovarmi la bocciatura comporterebbe un crollo totale. Mi hanno davvero scoraggiato e non so cosa pensare o fare. Avete consigli? Scusate lo sfogo, spero capiate.