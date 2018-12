Salve.Alle medie ero molto bravo in matematica e alle verifiche prendevo sempre voti molto alti,proprio perchè per me la matematica era diventata un gioco.Ora frequento il I liceo e ho riscontrato un problema.Capisco abbastanza bene la materia ma i miei voti oscillano dal 5 al 6,non di più.Qualcuno può darmi dei consigli?Grazie.