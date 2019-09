Ciao scrivo per una questione relativa all'apprendimento della lingua in questo caso l'inglese.Mi stavo confrontando con 2 amici vi dico come siamo messi, io ho dai test trovati su internet fatti un A2 B1, mentre la persona che vi accennerò che guardava netflix un A2, e l'universitario dice di avere un B2.Premetto che con la persona che vedeva Netflix studiando lei parte dietro ed infatti riconosce che ho un discreto speech sicuramente superiore al suo.La questione è che arrivo da loro , quello che guarda Netlfix sta vedendo una serie che parla velocissimo in molti punti.Conoscendo il suo livello e il mio livello dico "ma come fai? io non capisco nulla" e lui fa"io capisco". E intanto io capivo solo il 5 10% dellefrasi notando anche le traduzioni non letterali che omettevano parole dette dagli attori.Dico "ma tipo cosa ha detto ora? e mi dice "capisco ma non so tradurre".Mi sono cadute le braccia. Se devo far riferimento alla Tassonomia di Bloom si parla di capire esercitarsi assimilare e saper spiegare.In questo caso se si ha una lingua equivalente ad un altra quindi capire e tradurre è un attimo se si tratta di vocaboli conosciuti.(e sei anche in grado di tradurre qualche idioma in lingua)non tutti .Tipo io quando traduco se ho gia trovato quelle parole scritte e le ricordo in un attimo riesco a ricostruire e tradurre.Insomma la situazione è che ne è nata una discussione a cui si aggiunge l'universitario arrogante che oltre a dire si anche io capisco ma non so spiegare, ho detto ma per me non ha sensoquesto dice di avere un B2 inizia a buttarla sulla fluidità ma le parole che diceva erano semplici e infatti ho tradotto al momento; afferma di aver superato l' esame benissimo con 18.Io traducendo assimilo le parole le contestualizzo e poi riesco nel listening e quindi capendo ti so tradurre.Discutevo del fatto come è possibile che avviene un input ossia l' informazione entra il cervello elabora ma non mette l'output e nn sa spiegare?Evidentemente non si è capito, altrimenti lo si saprebbe spiegare. Critico il non saper spiegare che ritengo sia fondamentale per dimostrare di aver capito.Mi fermo qui.In base alla vostra esperienza se avete un grado superiore con particolare fluidità, cosa ne pensate a riguardo? Mi farebbe piacere ascoltare i vostri pareri.