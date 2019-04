Liceo serale. Volevo chiedere se qualcuno di voi hadei suggerimenti. Vi spiego, ho 24 anni e mi manca l'ultimo anno del liceo di scienze umane, mi sento quasi disperata poiché non posso frequentare giornalmente e vivo in un paesino, trovo assurdo che non esistano dei corsi serali peri licei e i privati chiedono troppo. I pochi serali che trovo sono comunque distanti e mi da molta frustrazione pensare che devo fare altri tre anni poiché sono istituti tecnici. I lavori che trovo per ragioni di orari eccetera no mi permettono di frequentare quasi nulla, anche volendo, spostarmi in città più grandi senza contratti nessuno ti dà posto per vivere. Potrei fare una lunga lista di non possibilità. Se avete dei consigli per qualcuno che vorrebbe concludere qualcosa nella vita VI PREGO ditemi.

Scusate gli errori ma ho scritto di fretta spero si capisca comunque.