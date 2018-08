Ciao,

secondo me questa rivalità parte già alle medie nel periodo di orientamento, in cui classificano i ragazzi in "bravi da liceo", "medi da tecnico" e "quelli che non hanno voglia di studiare" da professionale. Purtroppo chi sceglie un percorso tecnico, dove vieni comunque preparato a tutto, sia a livello teorico che pratico, se decide di frequentare un'università viene classificato di serie B da parte dei professori inguistamente. Tante volte durante gli esami universitari ho sentito professori chiedere quale tipo di scuola superiore avesse fatto il candidato e in base alla risposta cambiava atteggiamento. Io ho frequentato un liceo (scientifico senza latino) perchè agli occhi dei miei prof ero "sprecata per un itis chimico ma non brava abbastanza per un liceo scientifico normale", se tornassi indietro sceglierei itis chimica o agrario per avere un approcio più diretto con il mondo del lavoro. I professori (e alcuni genitori) dovrebbero un pò aprire gli occhi e capire che il mondo non è fatto solo da liceali bravi a ripetere in modalità pappagallo libri su libri ma che non sanno neanche prendere in mano un cacciavite... ogni professione poi richiede una preparazione differente, per alcune è richiesto studio teorico, per altre occorre abbinare più ore di pratica. Io mi in**** un casino quando qualcuno degrada i ragazzi che hanno scelto una scuola professionale di 2 anni, ognuno deve fare quel che si sente e sopratutto scegliere il percorso che più velocemente ti porta al lavoro che vorresti fare. Ci sono tanti trentenni neolaureati senza lavoro o con contratti di stage a 600 euro al mese e moltissimi ragazzi che hanno fatto il tecnico e a 19 anni lavorano già con un contratto normale da +1000 al mese, rispondi così quando qualcuno si permette di criticare la tua scelta.