Ciao a tutti, sono uno studente del liceo classico, dovrò andare in seconda quest'anno. Durante la prima è andato tutto bene finchè non sono subentrate le lezioni online. Da quel momento ho fatto molta fatica a capire e seguire i nuovi argomenti di latino greco . Sono uscito con entarbi sufficienti, ma non mi sento sicuro in queste due materie. Se ora mi metto a fare una versione, incontro tante difficoltà. Ci sono dei consigli su come recuperare? Grazie mille....