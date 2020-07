Ciao Lucrezia,

Spero che la mia risposta arrivi in maniera celere e che possa rappresentare per te un aiuto.

Ti premetto che sarebbe utile avere a disposizione il regolamento d'istituto (normalmente viene inserito sul sito web della scuola ... se trovi il link postalo in questa discussione o mandalo tramite messaggio privato); ciò in quanto l'art. 4 comma 1 dello "Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria" stabilisce quanto segue:

<<I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati>>.

Considera che chi ha redatto il regolamento interno potrebbe aver scelto di non prevedere SPECIFICAMENTE il caso di sanzione dell'occupazione, optando per un'ipotesi più GENERALE che possa accorpare più ipotesi (assemblea permanente, occupazione, ecc...); a fronte di ciò, leggete meglio quanto stabilito in quel documento.

A prescindere da ciò (non è facile prescindere dal regolamento ... ma proviamoci), Lo Statuto dello studente all'art. 4 comma 3 stabilisce quanto segue:

<<La responsabilità disciplinare è personale. NESSUNO può essere sottoposto a sanzioni disciplinari SENZA ESSERE STATO PRIMA INVITATO AD ESPORRE LE PROPRIE RAGIONI. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto>>.

Da rappresentante di classe puoi chiedere, nel caso in cui non sia stato invitato al consiglio straordinario il ragazzo a rischio di sospensione, che questi possa avere la possibilità di giustificarsi di persona.

Tieni anche presente che lo stesso articolo, al comma 5, dispone che:

<<Le sanzioni sono sempre temporanee, PROPORZIONATE alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente E' SEMPRE OFFERTA la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica>>.

Quanto sopra esposto non solo tutela il ragazzo da sanzioni troppo gravi (es. sospensione di durata eccessiva), ma definisce la possibilità di convertire l'eventuale sanzione in attività <<in favore della comunità scolastica>> (es. quando ero al liceo, dei ragazzi che conoscevo erano a rischio sospensione ... alla fine pulirono, post lezione e per un paio di giorni, i banchi della loro classe).

Infine ... il comma 7 stabilisce che:

<<Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di GRAVI REITERATE INFRAZIONI DISCIPLINARI, per periodi non superiori ai quindici giorni>>.

Se il ragazzo non è mai stato soggetto a sanzioni disciplinari gravi, potresti anche far riferimento a tale previsione di legge.

Per poter difendere ancora meglio il tuo compagno di classe, potresti prendere visione dello Statuto degli studenti e delle studentesse (lo trovi facilmente cercando sui motori di ricerca di internet) e leggendo nuovamente il regolamento interno d'istituto (come scritto all'inizio ... se desideri una mano nella lettura, basta che presenti il link del documento, se presente sul sito della tua scuola).

Spero di essere stato utile.

Buona serata.

Ettore