Istituto tecnico o liceo??

Dunque, molto dipende da cosa hai intenzione di fare dopo le superiori...se vuoi iniziare subito a lavorare ti conviene prendere un tecnico o un professionale. Ricorda che dopo puoi sempre continuare gli studi se non vuoi lavorare da subito, e non per forza devi andare all'università. E' stato creato un nuovo tipo di scuola, l'ITS, che ti permette di approfondire la tua formazione dopo un tecnico o un professionale e che costa anche meno dell'università.Inoltre io ti suggerirei di non scegliere la scuola superiore solo in base al tuo futuro lavoro, ma anche a ciò che ti piace. L'ultima cosa che avrei voluto quando ho scelto la scuola superiore era passare 5 anni a studiare materie che non mi interessano minimamente ed avere un lavoro che non mi piace. Finirei per alzarmi di malavoglia la mattina e già di mio sono dormigliona!Perciò dai anche una lettura alle schede che trovi sulle diverse scuole superiori per informarti sulle materie che si studiano, le trovi qui: https://www.skuola.net/orientamento-superiori/ E non farti influenzare troppo da chi ti dice che "il liceo ti apre tutte le strade". E' vero che dopo uno scientifico o un classico puoi scegliere un po' tutte le facoltà universitarie, ma dove è scritto che devi andare per forza all'università? E dove è scritto che un liceo ti prepara meglio di un tecnico o un professionale? Se studi qualunque scuola ti forma bene, che sia un liceo classico o un alberghiero! Insomma, scegli in base a ciò che ti piace, perché dovunque c'è da studiare.