Ho 21 anni e ho abbandonato la scuola a metá della terza un paio di anni fa e ora vorrei conseguire un diploma il piu velocemente possibile per poter poi eventuslmente avere accesso all'universitá e sono entrato in contatto con una scuola privata che mi permetterebbe (stando alle loro informazioni) di fare tre anni in uno e diplomarmi in un anno ,il problema é che l'esame di stato viene poi fatto fare in una scuola statale e ho letto che arrivando da una privata i professori ti vedono male e tendono a cercare di bocciarti o comunque l'esame é piu difficile rispetto alla preparazione che ti da la scuola privata , ora mi sapete dire se le garanzie che mi da la scuola privata sono affidabili? É fattibile in un anno prendere il diploma ? Si tratterebbe di un indirizzo sociosanitario, sono preoccupato perché mi trasferirei apposta a milano per frequentare questa scuola e pagherei una bella somma quindi non vorrei fare tutto invano,(é vero ció che dicono riguardo l'anno gratuito se ti bocciano?) se avete qualche informazione da darmi mi dareste un enorme mano grazie !