Ciao,non avendo portato a termine gli ultimi 2 anni di Liceo Classico, vorrei togliermi la soddisfazione e conseguire la maturità , cambiando indirizzo scolastico per questioni lavorative.Avete dei nomi di scuole affidabili che offrono questa opportunità ONLINE?Ho contattato Iscuola, e dopo aver tanto millantato sul sito i famosi 2 anni in 1, mi hanno detto che per ottenere un risultato dovrei frequentare per 2 anni, mi hanno molto spiazzata...Ciao,Lucrezia