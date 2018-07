ci sono molti metodi di studio, potresti provare a studiare a memoria ma personalmente te lo sconsiglio.

personalmente credo che il modo migliore di studiare sia cercare di essere il più possibile ordinati e usare molti colori (che secondo me fanno diventare lo studio molto più piacevole) sui quaderni,quadernoni ecc... per questo potresti usare molti evidenziatori non ti consiglio le penne perchè credo che facciano solo molto disordine e non aiutano a ricordare le cose in generale. Poi potresti ricopiare le cose più importanti su un quaderno apposta per gli appunti o sul quaderno della materia che devi studiare in modo che quando devi ripassare o studiare qualcosa non devi per forza studiare tutto quello che è scritto sul libro (usa gli evidenziatori colorati sia sul libro che sul quaderno).Il mio ultimo consiglio e anche il più importante è quello di non ripetere le cose più volte se non leggerle lentamente, cercare di capirle e poi ripetere guardando sempre meno il libro/quaderno.



anche se sono in ritardo di 4 anni spero di esserti stata di aiuto. con affetto -TALIA- <3