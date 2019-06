Ciao a tutti!!

Io ero iscritta a iScuola e mi sono trovata molto bene, sia a livello personale che per la preparazione che mi hanno dato, infatti sono riuscita a diplomarmi in una scuola statale con un bel punteggio.

Per i costi dovresti chiedere un appuntamento, perchè dipende dal servizio che scegli, come vuoi pagare ecc...infatti a me sono venuti incontro e ho potuto rateizzare il pagamento.

Poi puoi anche farti spiegare nel dettaglio come funziona la piattaforma, le lezioni online e chiarire i tuoi dubbi.

Awarish secondo me si è iscritto in un'altra scuola, perchè quello che dice non mi torna sinceramente...