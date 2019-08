Controlliamoli oggettivamente senza fare nomi:

Sito 1: ha molti utenti, ma pochi attivi; l'organizzazione non è curata bene, ci sono troppe sezioni nel forum, i thread si sovrappongono e gli appunti sembrano scritti da chi ha solo una vaga idea di ciò di cui si deve trattare. Quelli buoni sono corti, massimo cinque righe. Spesso come risposta si riceve: "Fatteli da solo, i compiti".

Sito 2: alle richieste di Latino non viene data quasi mai risposta, tutti i collegamenti sono ammassati in basso nella home, e spesso i tutor rispondono male. Negli appunti si fa molta confusione.



Veniamo a Skuola.net: questo è il sito migliore! Il forum è ordinato, gli appunti sono tanti ed eccellenti, le richieste sono esaminate attentamente e spesso si ottiene una risposta ottima; lo staff tratta bene gli utenti, e li accoglie in una community perfetta per ogni esigenza. C'è la chat in cui ci si può divertire. La grafica è molto bella, non è paragonabile a nessun altro sito. Su Skuola.net, a differenza degli altri due, si ritiene che la cultura sia un bene prezioso senza valore, perciò non è necessaria neanche la registrazione per vedere gli appunti. Insomma, Skuola.net è il meglio. Non a caso la somma attuale degli utenti collegati agli altri due siti è inferiore a quelli collegati attualmente su Skuola.net.