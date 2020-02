Sono in 2° superiore e sono già stato bocciatoSto facendo fatica, in particolare con matematica e tedesco per le seguenti motivazioni:•Ho altre 12 materie a cui tenere dietro e da 2 a 4 test a settimana.•Routine: Mi alzo alle 06:00 per prepararmi e prendere il bus alle 7:15.La scuola inizia alle 08:00 e finisce 13:00 o alle 14:00 a seconda dei giorni.Arrivo a casa in bus verso le 14:00 o le 15:00.Pranzo (1 ora per prepararmi da mangiare, mangiare e pulire).Quando ho finito di pranzare sono già 9/10 ore che sono sveglio e non posso andare a sono stanchissimo perché dormo dalle 5-6 ore a notte (Per motivi personali non posso andare a dormire prima delle 22:00 e faccio fatica a prendere sonno).Ho provato a dormire un'ora nel pomeriggio ma mi sveglio stanco e col mal di testa, inoltre mi fa svegliare prima durante la notte e ha un impatto negativo sulla qualità del sonno.Ho paura di fallire un altro anno.Come faccio ?Se dovesse succedere di essere bocciato di nuovo cosa posso fare ? Mi conviene abbandonare la scuola pubblica e studiare a casa ?Stavo pensando proprio alla scuola a casa per gli orari più flessibili e perché sono in grado di comprendere il materiale e studiare per conto mio.Io mi impegno e voglio andare a studiare chimica farmaceutica all' università e apparte le mie motivazioni economiche (Alta occupazione e reddito medio), voglio aiutare nella ricerca di psicofarmaci perché ho visto in prima persona come certi disturbi come la schizofrenia possano impattare la funzionalità di una persona, ma senza diploma in un'università manco ci puoi mettere piede.