ho 17 anni e vorrei andare ad un liceo. sto facendo un professionale triennale che non mi piace ma ho intenzione di finirlo e prendere la qualifica. come posso fare per tornare a scuola senza andare con i 13 enni? esistono scuole fatte apposta per chi è in una situazione come me? (non i serali) scuole diurne, perché vorrei andare con compagni della mia età più o meno (14-21)