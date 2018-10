Ciao,

puoi ottenere punti in questo modo:

+1 per il login giornaliero

+10 per ogni appunto inviato e pubblicato

+20 per ogni appunto da 10 e lode inviato e pubblicato

+1 per ogni commento alle news

+1 per ogni post pubblicato sul Forum

+20 se crei una discussione popolare a cui partecipano più di 10 utenti

+20 se la tua risposta viene giudicata la miglior risposta