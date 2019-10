Ciao a tutti, vorrei sapere qualcosa di più su questo istituto ormai famoso. Sono stato sia da loro che in un centro di recupero anni che si appoggia ad una scuola paritaria. Dovrei recuperare tutti gli anni, dall'1 al 5. Nel primo caso (GS) mi è stato proposto un biennio di studi, mentre nell'altra soluzione, tutto in 1. Vorrei capire se c'è davvero differenza tra le due cose, come vogliono far credere, oppure se in linea di massima siamo lì. Mi piacerebbe avere qualche informazione da chi c'è stato, da chi ha frequentato, per sapere nel dettaglio come vanno le cose. In un altro centro studi, mi hanno fatto capire chiaramente come vanno le cose: paghi, poco studio, si ottiene il diploma . Parlandone con una addetta GS, invece mi ha detto che qui è tutto l'opposto (anche se le parole erano molto similari! Cosa che mi ha fatto venire dei dubbi). A quanto ho sentito, si studia tutto e bene. Lezioni concise, tutor preparati ed esame di idoneità in una scuola "amica", paritaria. Più o meno come mi era stato detto "dall'altra parte". Per poi invece andare a fare l' esame di maturità nella scuola pubblica. E qui sta la differenza! Questa divisione paritaria/pubblica, viene adottata solo per non destare sospetti (e magari guadagnare anche di più, visti i 2 anni invece di 1) all' esame finale? Mi è stato detto che se si fa tutto in 1 anno, la scuola pubblica non vede questo come una cosa positiva e potrebbero avere dei pregiudizi. Arrivando al dunque: chi ha frequentato questa società, alla fine si è sentito davvero preparato? A 360°? Oppure è solo un'apparenza che vogliono dare? Grazie a chi risponderà!