Durante il 1943 c'era la monarchia e questo organo, il Gran consiglio del fascismo che divenne organo costituzionale. Ma quali erano gli organi dello Stato durante il 1943? Il Monarca, il Gran consiglio del fascismo, il presidente del consiglio dei ministri e dopo? Non c'era il Parlamento con la funzione legislativa? Il gran consiglio del fascismo svolgeva funzione esecutiva? Come mai questo organo che rappresentava il fascismo sfiduciò proprio Benito Mussolini capo del Governo? Facendo così nominare Badoglio che abbolì il fascismo e questo organo che venne dimesso. Mi spiegate in parole povere?