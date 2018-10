completamente contraria, il fumo nuoce sia alla salute di chi fuma che di chi lo subisce passuvamente. inoltre è stato testato che è una delle prime cause di tumori alla gola o all'apparato respiratorio. Costituisce anche un pesante fattore di rischio per molte patologie e lo trovo una cosa assolutamente dannosa e inutile. Recenti scoperte hanno anche affermato che all'interno delle sigarette ci sono all'incirca 5.000 sostanze tossiche. Vale davvero esporre il nostro organismo a un rischio così grande per una stupidaggine?