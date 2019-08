Ciao, sono una ragazza di 17 anni e quest'anno farò il 5 anno del liceo classico. Per l'estate cercavo un impiego per guadagnare qualche soldino, tra cui fare doposcuola o ripetizioni. Diciamo che io ero per lo più disposta a fare ripetizioni così da non dover essere impegnata tutti i giorni come avviene per il doposcuola. Però, mi è arrivata una proposta per doposcuola ad un bambino delle elementari e la richiesta è quella di seguirlo tutto l'anno e tutti i giorni per 3 ore al giorno.Essendo il liceo classico molto impegnativo e dato che le mie ore di studio variano dalle 4 alle 10 (soprattutto perchè mi prendo un pò di tempo per studiare, specialmente quando non ho impegni)..è una cosa fattibile? Oppure come dovrei fare?Adesso farò una prova di qualche giorno per vedere come va.. però se adesso dovesse andar bene, quando inizierà la scuola come dovrei fare? Vado anche bene a scuola e ci tengo ai miei voti.. per cui non saprei.Qualcuno che ha già vissuto un'esperienza di questo tipo, potrebbe consigliarmi come fare?