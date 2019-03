Ciao ragazzi,

Volevo chiedervi un parere, magari qualcuno di voi ha avuto esperienze in scuole paritarie..

Mio fratello dovrebbe completare il liceo linguistico, facendo 3-4 e 5 anno.

E' stato contattato qualche giorno fa da un istituto paritario con l'indirizzo di studi di liceo linguistico.

Ha fissato un appuntamento ed ha parlato con il preside che si è dimostrato da subito disponibile e interessato (chissà, magari per i 3.000 euro che poi gli ha chiesto..)

Tuttavia, gli è stato comunicato che poteva presentarsi da esterno all'Esame di Stato di quest'anno, presso il Suo istituto, recuperando 3-4 e 5 anno, tutto in questi mesi..

Naturalmente mio fratello rimase un po' sbigottito.. e ha chieso come fosse possibile recuperare 3 anni belli tosti di un linguistico da gennaio a giugno di quest'anno..

Lui ha risposto: "è possibile farlo, non è nulla di che. I professori saranno interni all'esame di idoneità del 3-4, e poi al 5 anno ci saranno prof esterni ma non aver paura perché loro si atterranno ai nostri programmi e faranno domande solo su quelli"..

Fatto sta che, dopo avergli chiesto quella cifra, ha tentato in tutti i modi di convincerlo.

Io chiederei a voi, qualcuno di voi ha esperienza più di me? Non voglio avere pregiudizi, ma sembra proprio che l'esame sarà molto semplice e verrà aiutato, oppure l'intenzione è bocciare per far ripetere l'anno, ergo spendere altri soldi?