Quest'anno ho debito in latino matematica e gli esami li farò il 30/08 e il 1/09. Il primo quadrimestre ho sempre avuto debito in latino che non ho superato e devo dire che il corso di recupero, anche se delle ore previste per legge, non mi è servito in quanto la prof che lo faceva quando spiegava si mangiava tutte le parole e di quello che scriveva non si capiva niente, inoltre secondo me non aveva organizzato il corso nel modo migliore! Invece il corso di luglio fatto da un'altra prof mi è servito di più perchè era più organizzata e spiegava veramente molto bene! Spero di recuperarlo! Invece per quanto riguarda il corso di recupero di matematica non saprei dire se mi è servito o no in quanto è la prima volta che ho il debito in questa materia, speriamo vadi tutto bene! ç__ç