I privatisti vengono sempre tartassati di più agli esami rispetto agli altri. Lo so che non è giusto ma la scuola e la testa di certi 'insegnanti' funziona così. Detto questo, se non vuoi un serale o una scuola recupero anni, puoi preparati a casa tua ma con un BRAVO tutor che ti segua e ti alleni a dovere. Questo non è impossibile, per secoli si è studiato a casa con il precettore ed anche con buoni risultati. Però è fondamentale che tu ti trovi qualcuno bravo, non dico un genio, ma una persona che sappia infonderti la curiosità per l'apprendimento, dote oggi rarissima. Se trovi un tutor bravo, a scuola non ci torni più. Per il resto, non so nulla di costi e burocrazia, ma quello è il meno. Per finire, comprati i Bignami di tutte le materie: costano niente, sono portatili e ti dicono solo quello che ti serve sapere. Per fare esercizio, idem, ci sono un mare di libri con le risposte al fondo. Procurati una lavagna bianca grande da attaccare al muro e lì segnati le cose più importanti di ciascuna materia. Per ogni materia, un quaderno diverso. Non devi studire dieci ore al giorno, te ne bastano due ben fatte. Fammi sapere.