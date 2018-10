Salve! Nella prima settimana di settembre dovrò affrontare degli esami di idoneità per accedere al terzo anno di un liceo delle scienze umane. Vengo dal classico, e dovrò dare le materie di indirizzo dei primi due anni (tranne latino del primo), più tutte le materie del secondo anno. Sapete dirmi come sono questi esami? So che saranno sia orali che scritti, ma in quanto a difficoltà ho letto pareri contrastanti...

Io ho studiato e sto studiando le materie di indirizzo dai libri, ma le altre dai riassunti/appunti (presi anche da qui!), altrimenti non credo di potercela fare. Qualcuno può raccontarmi la sua esperienza personale?

Grazie mille!