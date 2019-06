Salve a tutti! Lo scorso settembre mi sono iscritto alle serali, in un istituto privato, questo mese dovrò sottopormi ad un esame, in un istituto pubblico, che mi permetterà di frequentare poi l'ultimo anno, sempre serale. Qualcuno che ha già fatto questo tipo di percorso sarebbe così gentile da dirmi come ha trovato l esame e soprattutto se ha dovuto pagare all istituto pubblico una somma di una certa importanza? Grazie!