Ciao ragazzi, Avrei delle domande da provi, con un piccolo sfogo. Frequento il liceo scientifico ed ottengo il massimo dei risultati in tutte le materie eccetto una: educazione fisica. Non mi piace assolutamente farla. Non sopporto il fatto che devo correre, giocare a pallavolo (sport che odio) per poi rimanere appiccicoso di sudore (avrei bisogno di una doccia visto che sudo molto) per altre quattro ore. Inoltre la situazione degli spogliatoi nella mia scuola non è delle migliori (polvere, ragnatele e quant’altro) e mi fa senso anche entrarci. Nel primo trimestre ho avuto la media del 7 in tutte le discipline tranne che un 5 (meritato ovviamente) in educazione fisica in quanto l’ho fatta molto di rado. C’è un modo per essere esonerato dalla disciplina pratica ? Sarei disposto anche a studiarmi pagine e pagine inerenti alla materia (il mio prof. le assegnò solo una volta due anni fa e poté bene intendere che sono una persona che studia), ma proprio l’attività fisica a scuola per le modalità con cui viene proposta non sono disposto a farla. Consigli ? Inoltre francamente non vedo l’utilità di queste 2 ore a settimana di educazione fisica ad un liceo scientifico in cui dovrebbero valutarti per il metodo di studio, per le discipline come le scienze, la matematica, la fisica, l’italiano ecc. e non per le capacità motorie. Non uscitevene con frasi fatte come mens sana in corpore sano perchè non sto mettendo in dubbio l’utilità dell’attività fisica in generale, ma il contesto e le modalità con cui viene proposta nelle scuole che da parte mia provoca un rifiuto della disciplina.