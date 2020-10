buona la crescenza

beh, i crescimenti ( ) che loro non hanno fatto, posso dirli di averli avuti io e anche con gli interessi.

Molti dei miei comportamenti, delle mie azioni e soprattutto il mio "me" attuale è derivato dalle medie.

Se quando ero arrivato alle medie ero morbido, adesso sono granito. Hanno sfruttato la mia bontà fino all' osso per farmi del male. Ma meglio non parlare ulteriormente. Non perchè non voglia ricordare, ma perchè lo trovo inutile. Stiamo parlando delle divise, non delle medie.

Comunque, non sai quanto mi fanno incazzare le persone che, dopo aver raccontato la situazione, si fanno una risata e dicono "e cambia in meglio".

Comunque, una bella divisa alla giapponese, la metterei con piacere

E secondo me, quest'anno sarà pieno di scioperi. Con gli 81.000 tagli ai posti di lavoro per i maestri, succederà il finimondo.