È normale avere difficoltà di pronuncia passando da una lingua all' altra? Ho conoscenze generali di varie lingue, (i vari livelli non li conosco visto che le ho studiate da autodidatta)e ho difficoltà a passare da una lingua all' altra perché conservo l accento della lingua che ho usato in precedenza, fino ad abituarmi con quella con cui sto parlando in quel momento. Innanzitutto vorrei capire se è una cosa naturale o sono io. XD dopodiché adesso che mi sono iscritta (forse)al linguistico, durante le interrogazioni per l ammissione agli esami o durante gli esami di maturità, questa cosa verrà perdonata o viene considerato errore?