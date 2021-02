Ho 25 anni e mi sono iscritta ad una scuola di recupero anni online (cacata di cui mi sono fortemente pentita)Mi hanno fornito dei materiali talmente pessimi che non posso utilizzarli (lezioni video che non si sentono e in cui i " professori " non seguono un filo logico nei discorsi in quanto stanno letteralmente leggendo spezzoni estrapolati da vari articoli online e rattoppati assieme + dispense in cui ho trovato diversi errori).Dato che a giugno/settembre dovrò sostenere l' esame di ammissione al V anno, cerco aiuto qui chiedendovi dove posso trovare una lista/programma di argomenti da sapere necessariamente per riuscire a superare l'esame.Grazie in anticipo