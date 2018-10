Salve, sono attualmente uno studente universitario ma, vorrei in seguito frequentare una facoltà estera che richiede l'idoneità in determinate materie con le relative valutazioni conseguite nei cinque anni del liceo. Il problema è, io ho frequentato un professionale e non mi è dunque possibile accedere a suddetta facoltà. È possibile conseguire un secondo diploma? Ed essendo già diplomato avrei una riduzione degli anni di frequenza? Vi ringrazio