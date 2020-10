Salve a tutti!Potete aiutarmi con queste domande sul Cantico delle creature? 1)Per quale motivo Francesco sembra assumere una posizione diversa rispetto alle idee del suo tempo? Perché viene dato risalto alla bellezza delle cose create da Dio?2) Com'è possibile spiegare la lode che Francesco rivolge a Dio anche per sora nostra morte corporale?3) L'uomo non è lodato né chiamato frate come le altre creature.Perchè? Grazie mille in anticipo