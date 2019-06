diplomarsi online, qualè il sito migliore?

sto gironzolando su internet da un pò e mi sono soffermata su scuolaonline.net e iscuola, il problema è che facendo due conti iscuola risulta notevolmente più costosa, la domanda sorge spontanea, perché?

io ho fatto il preventivo per il liceo scienze umane dal primo all'ultimo anno, e l'unica differenza che riscontro fra i due siti e' che scuolaOnline fa lezioni con orario fisso serale, se non ci sei ti guardi le repliche, ma non credo sia solo questo il motivo del prezzo più basso… Qualcuno sa darmi una dritta? come mai scuolaOnline costa cosi poco rispetto ad iScuola? grazie in anticipo..



marialuisa