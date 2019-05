Ciao a tutti vorrei riprendere gli studi per il diploma purtroppo ho lasciato la scuola un po' di anni fa e ora me ne pento, quando sei adolescente non capisci certe cose. Sicuramente all'epoca ho sbagliato anche a scegliere indirizzo perché ero indecisa su cosa fare in futuro e poi mi sono demoralizzata. Ora ho 21 anni e voglio ritornare a scuola frequentando un corso serale, a Bari ci sono molte scuole che lo fanno. È una buona idea? O sono "vecchia"?