Salve ragazzi , mi sono iscritta su questa forum per avere un aiuto da parte vostra anche se è difficile , ho 26 anni e ho abbandonato la scuola , adesso rimpiango di averlo fatto è vorrei recuperare gli anni scolastici, con esattezza vorrei concludere un diploma superiore , sono indecisa su quale scegliere(questa è una decisione che prenderò in secondo tempo )vorrei sapere se avete esperienze o pareri su una scuola telematica con prezzi non troppo eccessivi è sopratutto valida .Cercando in rete ce ne sono tanti ma insucura su quale fidarsi ad esempio ho visto ISU diploma che mi sembra abbastanza valida ma vorrei anche altri pareri. Grazie a chi mi risponderà e sopratutto a chi mi aiuterà a scegliere una scuola seria .